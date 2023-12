VAILHAUTRAIL Vailhauquès, 4 décembre 2023, Vailhauquès.

Vailhauquès,Hérault

Le Vailhautrail, organisé par l’association Les Renards de Caravette, fête sa 11e édition ! Au programme : des parcours inédits, des surprises et un accueil exceptionnel pour une journée inoubliable !.

2024-03-17 fin : 2024-03-17 . .

Vailhauquès 34570 Hérault Occitanie



The Vailhautrail, organized by the association Les Renards de Caravette, celebrates its 11th edition! On the program: new routes, surprises and an exceptional welcome for an unforgettable day!

El Vailhautrail, organizado por la asociación Les Renards de Caravette, celebra su 11ª edición En el programa: nuevos recorridos, sorpresas y una acogida excepcional para pasar un día inolvidable

Der Vailhautrail, organisiert vom Verein Les Renards de Caravette, feiert seine 11. Ausgabe! Auf dem Programm: neue Strecken, Überraschungen und ein außergewöhnlicher Empfang für einen unvergesslichen Tag!

