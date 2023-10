SOIRÉE HALLOWEEN Vailhauquès, 31 octobre 2023, Vailhauquès.

Vailhauquès,Hérault

SOIRÉE HALLOWEEN

Organisée par le Volley Club de Vailhauquès

Mardi 31 Octobre à 19h00 en salle polyvalente.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

Vailhauquès 34570 Hérault Occitanie



HALLOWEEN PARTY

Organized by the Volley Club de Vailhauquès

Tuesday October 31st at 7.00pm in the Salle Polyvalente

VELADA DE HALLOWEEN

Organizada por el Club de Voleibol de Vailhauquès

Martes 31 de octubre a las 19.00 h en la Sala Polivalente

HALLOWEEN-ABEND

Organisiert vom Volley Club de Vailhauquès

Dienstag, 31. Oktober um 19.00 Uhr in der Mehrzweckhalle

