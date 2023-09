MARCHÉ ARTISANAL CRÉATEURS À VAILHAUQUÈS Vailhauquès, 8 octobre 2023, Vailhauquès.

Vailhauquès,Hérault

Le marché artisanal de Créateurs organisé par Terre d’idée aura lieu le dimanche 8 Octobre à Vailhauquès..

2023-10-08 09:00:00 fin : 2023-10-08 17:00:00. .

Vailhauquès 34570 Hérault Occitanie



The Terre d’idée Creators’ Market will take place on Sunday October 8 in Vailhauquès.

El Mercado de Artesanía de Creadores organizado por Terre d’idée tendrá lugar el domingo 8 de octubre en Vailhauquès.

Der von Terre d’idée organisierte Kunsthandwerkermarkt für Kreative findet am Sonntag, den 8. Oktober in Vailhauquès statt.

