JOURNÉE DES ASSOCIATIONS Vailhauquès, 2 septembre 2023, Vailhauquès.

Vailhauquès,Hérault

La mairie de Vailhauquès vous invite à sa journée des associations.

Toutes les associations seront présentes pour vous présenter leur activités 2023/2024.

Notez la date dans vos agendas !.

2023-09-02 09:00:00 fin : 2023-09-02 13:00:00. .

Vailhauquès 34570 Hérault Occitanie



Vailhauquès Town Hall invites you to its Associations Day.

All associations will be present to present their 2023/2024 activities.

Mark the date in your diaries!

El Ayuntamiento de Vailhauquès le invita a su Día de las Asociaciones.

Todas las asociaciones estarán allí para presentar sus actividades 2023/2024.

¡Apunten la fecha en sus agendas!

Das Rathaus von Vailhauquès lädt Sie zu seinem Tag der Vereine ein.

Alle Vereine werden anwesend sein, um Ihnen ihre Aktivitäten für 2023/2024 vorzustellen.

Notieren Sie sich das Datum in Ihrem Kalender!

