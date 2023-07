VAILHAUQUÈS FAIT SON ABC AVEC VOUS ! – DÉCOUVERTE DES CHAUVE-SOURIS ! Vailhauquès, 18 août 2023, Vailhauquès.

Vailhauquès,Hérault

Vailhauquès fait son ABC avec vous !

Dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité communale, la mairie organise plusieurs événements nature pour l’été. Ces sorties sont ouvertes à toutes et tous, petits et grands!.

2023-08-18 20:00:00 fin : 2023-08-18 23:00:00. .

Vailhauquès 34570 Hérault Occitanie



Vailhauquès makes its ABC with you!

As part of the Atlas of Communal Biodiversity project, the Town Hall is organizing several nature events over the summer. These outings are open to all, young and old!

¡Vailhauquès hace su ABC contigo!

En el marco del Atlas de la Biodiversidad Comunitaria, el Ayuntamiento organiza durante el verano varias manifestaciones en torno a la naturaleza. Estas salidas están abiertas a todos, grandes y pequeños

Vailhauquès macht seinen ABC mit Ihnen!

Im Rahmen des kommunalen Biodiversitätsatlas organisiert die Stadtverwaltung im Sommer mehrere Naturveranstaltungen. Diese Ausflüge sind für alle offen, egal ob groß oder klein!

