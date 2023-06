VAILHAUQUÈS FAIT SON ABC AVEC VOUS ! Vailhauquès, 1 juillet 2023, Vailhauquès.

Vailhauquès,Hérault

Vailhauquès fait son ABC avec vous !

Dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité communale, la mairie organise une sortie à la découverte des papillons nocturnes..

2023-07-01 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-01 23:00:00. .

Vailhauquès 34570 Hérault Occitanie



Vailhauquès makes its ABC with you!

As part of the Atlas of Communal Biodiversity, Vailhauquès town council is organizing an outing to discover moths.

¡Vailhauquès hace su abecedario contigo!

En el marco del Atlas de la Biodiversidad Comunitaria, el Ayuntamiento organiza una salida para descubrir las mariposas nocturnas.

Vailhauquès macht seinen ABC mit Ihnen!

Im Rahmen des Atlas der kommunalen Biodiversität organisiert die Stadtverwaltung einen Ausflug zur Entdeckung von Nachtfaltern.

Mise à jour le 2023-06-22 par OT DU GRAND PIC ST LOUP