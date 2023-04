LA DINETTE – CIE LES VOYAGEURS IMMOBILES – PETITE CHIMERE, 17 mai 2023, Vailhauquès.

Festival jeune public, La Dinette

Un printemps dédié à l’enfance et la jeunesse

Mardi 17 mai à 16h30

Vailhauquès

« Petite chimère » est un voyage onirique dans un monde fait de mille et un tissus doux et enveloppants, peuplé d’animaux colorés, à pois, à rayures. Une plongée à la rencontre d’étonnantes bestioles agiles et farceuses qui donnent envie de danser, de voler, de nager ….

2023-05-17 à 16:30:00 ; fin : 2023-05-17 . .

Vailhauquès 34570 Hérault Occitanie



Festival for young audiences, La Dinette

A spring dedicated to children and youth

Tuesday, May 17 at 4:30 pm

Vailhauquès

« Little Chimera » is a dreamlike journey into a world made of a thousand and one soft and enveloping fabrics, populated by colorful animals, polka dots, stripes. A dive to the meeting of astonishing agile and prankish creatures which give desire to dance, to fly, to swim?

Festival para el público joven, La Dinette

Una primavera dedicada a los niños y los jóvenes

Martes 17 de mayo a las 16.30 h

Vailhauquès

« Petite chimère » es un viaje onírico a un mundo hecho de mil y una telas suaves y envolventes, poblado de animales de colores, lunares y rayas. Una inmersión en el mundo de criaturas asombrosas, ágiles y juguetonas que dan ganas de bailar, volar y nadar..

Festival für junge Zuschauer, La Dinette

Ein Frühling, der der Kindheit und Jugend gewidmet ist

Dienstag, 17. Mai um 16.30 Uhr

Vailhauquès

« Petite chimère » ist eine Traumreise in eine Welt aus tausend und einem weichen, umhüllenden Stoff, die von bunten, gepunkteten und gestreiften Tieren bevölkert wird. Ein Eintauchen in die Begegnung mit erstaunlichen, flinken und scherzhaften Tierchen, die Lust machen zu tanzen, zu fliegen, zu schwimmen?

Mise à jour le 2023-04-12 par OT DU GRAND PIC ST LOUP