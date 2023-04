BRUNCH SPORTIF Vailhauquès Catégories d’Évènement: Hérault

Vailhauquès

BRUNCH SPORTIF, 16 avril 2023, Vailhauquès. Le Club de Volley de Vailhauquès vous propose un brunch sportif à la pizzéria Chez Floflow..

2023-04-16 à 09:30:00 ; fin : 2023-04-16 11:30:00. . Vailhauquès 34570 Hérault Occitanie



The Volleyball Club of Vailhauquès offers a sports brunch at the pizzeria Chez Floflow. El Club de Voleibol Vailhauquès ofrece un brunch deportivo en la pizzería Chez Floflow. Der Volleyballclub von Vailhauquès lädt Sie zu einem Sportbrunch in der Pizzeria Chez Floflow ein. Mise à jour le 2023-04-11 par OT DU GRAND PIC ST LOUP

