SPECTACLE MUSICAL – « BÈTCHÈTE » Vailhan, 14 juin 2024, Vailhan.

Vailhan Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 20:00:00

fin : 2024-06-14

Spectacle musical « Bètchète » à 20h au Lac des Olivettes.

Billetterie : Sur place le jour du spectacle ou sur billetterie en ligne (avril 2024)..

Spectacle musical « Bètchète » à 20h au Lac des Olivettes. Cécile Wouters est originaire du Nord, elle le revendique haut et fort ! Dans ce spectacle crée en 2021 elle met en avant le patrimoine culturel et musical de son « pays ». Un concert où se mêlent des compositions originales, la musique classique et traditionnelle. En trio, entourée de musiciennes sensibles à ce répertoire, elle rend hommage aussi bien aux géants des ducasses et traditions festives du Nord, qu’à des musiques issues d’Italie, de Pologne, d’Afrique du Nord, communautés ayant participé à l’histoire de ce territoire.

Pour plus de confort, apportez votre siège, coussin couverture,…

Vailhan 34320 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-20 par OT AVANT-MONTS