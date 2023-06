LES TRANSVERSALES – « FRAMBOISE ET CAETERA » Vailhan, 19 juillet 2023, Vailhan.

Vailhan,Hérault

Deux femmes venues d’univers bien éloignés, réunies par le jazz où leurs affinités se sont reconnues. Un duo piano et contrebasse de chanteuses qui questionnent la place de la femme, en farfouillant dans le répertoire de la chanson française. Spectacle payant – Billetterie en ligne sur www.polpoproductions.com ou sur www.pianodulac.eu – Vente sur place le jour du spectacle. Pas de restaurations..

2023-07-19

Vailhan 34320 Hérault Occitanie



Two women from very different worlds, brought together by jazz, where their affinities are recognized. A duo of piano and double bass singers who question the place of women, while delving into the repertoire of French chanson. Ticket sales online at www.polpoproductions.com or www.pianodulac.eu – On-site sales on the day of the show. No catering.

Dos mujeres de mundos muy diferentes, reunidas por el jazz, donde se reconocen sus afinidades. Un dúo de pianistas y contrabajistas que se interrogan sobre el lugar de la mujer, adentrándose en el repertorio de la chanson francesa. Espectáculo de pago – Entradas disponibles en línea en www.polpoproductions.com o en www.pianodulac.eu – Venta en la sala el día del espectáculo. Sin servicio de catering.

Zwei Frauen aus sehr unterschiedlichen Welten, die durch den Jazz zusammengeführt wurden, wo ihre Affinitäten erkannt wurden. Ein Klavier- und Kontrabassduo von Sängerinnen, die den Platz der Frau hinterfragen, indem sie im Repertoire des französischen Chansons herumstochern. Kostenpflichtige Aufführung – Online-Ticketing auf www.polpoproductions.com oder www.pianodulac.eu – Verkauf vor Ort am Tag der Aufführung. Keine Verpflegung.

