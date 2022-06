VAH Visite guidée : Mézières la citadelle Charleville-Mézières Charleville-Mézières Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières

VAH Visite guidée : Mézières la citadelle Charleville-Mézières, 31 août 2022, Charleville-Mézières. VAH Visite guidée : Mézières la citadelle Square Mialaret Charleville-Mézières

2022-08-31 – 2022-08-31

Square Mialaret Charleville-Mézières 08000 EUR 5 5 Charleville-Mézières Dans l’histoire de France, Mézières a joué un rôle stratégique dans la défende de la frontière. Du XIIIe au XVIIIe siècle, ses remparts ont sans cesse été construits, fortifiés, bastionnés, modernisés pour suivre les progrès des techniques militaires. Aujourd’hui, il est bien difficile de s’y repérer ! Tour du Roy, Porte de Bourgogne, Tour Cauchiette, Porte Neuve : bien des vestiges, classés monuments historiques, subsistent autour du centre-ville macérien, témoins de différentes phases de l’histoire de la ville. Enfilez vos baskets et retracez le fil de l’histoire de la cité en parcourant le tour des remparts !Pour réserver, cliquez ici ! Pour en savoir plus contact@charleville-sedan-tourisme.fr +33 3 24 55 69 90 Square Mialaret Charleville-Mézières

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières Autres Lieu Charleville-Mézières Adresse Square Mialaret Ville Charleville-Mézières lieuville Square Mialaret Charleville-Mézières

VAH Visite guidée : Mézières la citadelle Charleville-Mézières 2022-08-31 was last modified: by VAH Visite guidée : Mézières la citadelle Charleville-Mézières Charleville-Mézières 31 août 2022

Charleville-Mézières