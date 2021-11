Vagues, vent et coquillages Centre VILLA EOLE, 2 novembre 2021, CAROLLES.

Vagues, vent et coquillages

du mardi 2 novembre au samedi 6 novembre à Centre VILLA EOLE

Viens profiter de la Baie du Mont st Michel pour pêcher, jouer avec le vent, découvrir le catamaran… le programme de ton séjour à la Villa Eole : – Initiation au maniement du cerf-volant et construction d’un modèle type sled – Jeux sportifs – Découverte de la grande Île de l’archipel de Chausey (grand jeu d’orientation) – Activités du bord de mer (Pêche à pieds, étude de la laisse de mer) – 1 séance d’activité nautique ( char à voile) ou d’équitation sera proposée en fonction des règles à appliquer. – Et bien sûr grands jeux collectifs, veillées…. Et l’équipe apportera une attention particulière à la mise en œuvre des projets des enfants… Dans le cadre de la labellisation Colo Apprenante, voici les enjeux éducatifs et pédagogiques du séjour : Axes du programme : – Vivre un temps de vacances et de loisirs autour du vivre ensemble. – Accompagner et renforcer les apprentissages autour d’activités culturelles, patrimoniales et sportives – Proposer aux jeunes de 6-14 ans un temps de vacances et de loisirs Objectifs : – Apprendre à vivre ensemble et retrouver un sens du collectif, continuer à développer ses compétences sociales et civiques ( – Réinvestir les apports d’apprentissage par le biais du loisir et des activités ; – Expérimenter les connaissances et les compétences de chacun ; – Appréhender les problématiques liées au développement durable et devenir citoyen de son propre environnement ; – Initier les enfants à de nouvelles pratiques sportives de plein air ; – Développer la confiance en soi avec l’acquisition de nouvelles compétences dans le cadre de sports nouveaux. – Développer sa culture scientifique et sa curiosité (activité autour du milieu marin, de de l’archipel de Chausey et du port de Granville) – Remobiliser ses connaissances et en développer de nouvelles – Développement de la prise de parole, de l’argumentation et du respect des décisions communes (atelier d’échanges et d’écritures qui servira de support à la communication aux familles)

550

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre VILLA EOLE La Croix Paqueray, 50740 CAROLLES CAROLLES



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-02T09:00:00 2021-11-02T23:59:00;2021-11-03T00:00:00 2021-11-03T00:00:00;2021-11-04T00:00:00 2021-11-04T23:59:00;2021-11-05T00:00:00 2021-11-05T23:59:00;2021-11-06T00:00:00 2021-11-06T16:00:00