Vagues froides HDV Hotel des Vil(e)s, 15 avril 2022, Clermont-Ferrand.

Hotel des Vil(e)s, le vendredi 15 avril à 20:00

Derrière le cuir lacéré, se reposent des héroïnes terrifiées de pouvoir, comme si Carthage pouvait en une nuit, tombée de lassitude, sous l’ardeur de quelques haines. Elles entrent en criant la fin du Monde, elles disent qu’elles changeront tout, mais en elles, ne changeront rien puisque leur terme vulgaire est arrivé. Héritiers et morts ensemble, voient à leur porte se dégager l’exil vers le paradis. Unies elles tueront et baiseront, chiens et porcs. Feront subir aux saintes et aux saints les outrages qu’elles se plaisent entre elles, à se donner, comme on tend un miroir à celle, qui aveugle, ne peut ni se plaindre, ni se révolter de ce dont on la moque. Elles finiront respecter, du trône sur lequel elles auront tant fait pour y maintenir l’une des leurs, que la gloire leur apparaisse comme une vision, le seul poison dont l’âme fait, en elles, office d’expédient et de remède.

Prix libre. 5 euros conseillé

Concert Chateaucroux / Trottoir / Les berges du Ravin

Hotel des Vil(e)s 55 avenue de l’union soviétique Clermont-Ferrand Neuf Soleils Puy-de-Dôme



