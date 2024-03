Vagues d’été Les Moussaillons Préfailles, lundi 5 août 2024.

Vagues d’été dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 5 – 11 août Les Moussaillons 526 €

Début : 2024-08-05T16:00:00+02:00 – 2024-08-05T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-11T00:00:00+02:00 – 2024-08-11T12:00:00+02:00

Ce séjour est une vraie aventure de vacances : soleil, activités nautiques et plage sont au rendez-vous.

Sur ce séjour, découvre les côtes de l’océan Atlantique de plusieurs manières qu’il soit avec par semaine : 1 séance de char à voile (par semaine) pour apprendre à manœuvrer sur le sable, 1 séance de catamaran (par semaine) pour apprendre à manœuvrer sur l’eau et 1 séance de planche à voile ou bodyboard (par semaine) pour glisser dans les vagues (activités soumises aux conditions météo).

Bien entendu, tu pourras profiter des moments de baignades et de détentes sur la plage.

A cela s’ajoute les temps libres, les veillées et activités organisées par l’équipe, les activités découvertes du milieu marin, de la faune et la flore.

Les Moussaillons 11 rue du Bazar 44770 Préfailles Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire