VAGUES DE LECTURE Lattes, samedi 9 mars 2024.

La Mer sera le thème d’une manifestation culturelle inédite.

Lattes Loisirs Culture acteur majeur de la vie lattoise, forte de ses 1850 adhérents a imaginé de regrouper

la plupart de ses activités culturelles autour du thème de la mer et de créer un événement ouvert à tous,

mêlant pratiques, démonstration, jeux et ateliers dans une ambiance ludique et décontractée.

L’idée de la manifestation est de montrer ces activités aux grand public, de mettre en avant les acteurs

professionnels, bénévoles et participants, mais aussi, quand c’est possible, de faire participer le public aux

multiples aventures culturelles.

C’est aussi l’occasion de faire sortir les participants de leur zone de confort et de donner l’opportunité

aux acteurs comme au public d’oser surfer sur la vague culturelle.

Théâtre, lecture, écriture, origami, dessins, peinture, conte, histoire locale, quizz, chansons, dictées seront

au menu.

En parallèle, la Médiathèque de Lattes a préparé une sélection d’ouvrages autour de la mer et proposera

des liens de téléchargement de livres sur le même sujet …

Toute l’équipe de LLC travaille activement à la création de cette manifestation inédite, nous espérons vous

voir nombreux pour explorer la mer, ce sixième continent culturel. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 13:45:00

fin : 2024-03-09 19:00:00

Rue des Narcisses

Lattes 34970 Hérault Occitanie

