Du 3 novembre au 20 décembre 2023, la galerie Les filles du calvaire présente la première exposition personnelle de l’artiste belge Lore Stessel. Intitulée Vague, cette exposition réunit un ensemble d’œuvres photographiques uniques, fruit de la rencontre entre la photographe et le(s) danseur(s).

Lore Stessel a étudié la peinture puis la photographie, et c’est entre ces deux arts qu’elle déploie le sien.

De la peinture, apprise à la Luca School Arts de Bruxelles, elle a gardé le support et le geste, celui par lequel elle applique sur de la toile l’émulsion gélatino-argentique permettant la révélation de ses images. Mais tout le reste dans sa pratique la rattache à la photographie dont elle afait l’apprentissage à l’École nationale supérieure (de photographie) d’Arles : l’enregistrement des images sur pellicule, leur développement puis la réalisation de ses tirages. Elle use ainsi des outils et techniques de la photographie, mais c’est à l’endroit de ces gestes que les images prendront corps. C’est dans sa chambre noire qu’elles émergent de la toile, se révèlent par contact entre la lumière et la matière, tout comme elles naissent de la rencontre entre Lore et ceux qu’elle invite à son regard. L’œil enregistre, la main révèle. Le geste, de l’œil à la main, interprète.

Ceux et celles qu’elle photographie ne posent pas pour elle, ils dansent.

Ces corps en mouvement, ces corps, ces nuques, cette peau, contiennent une émotion, des sensations qu’elle partage avec les danseurs. Parfois elle y assiste, parfois elle les provoque et quand la rencontre fait magie, elle s’y attache et s’en saisit, capturant l’éphémère avec précision.

La galerie Les filles du calvaire, fondée en 1996 par Stéphane Magnan, dans le marais à Paris, est historiquement située au 17 rue des filles du calvaire. En 2023, la galerie ouvre un second espace de 300m2 au 21 rue Chapon afin de développer ses activités. La galerie se consacre à la création contemporaine. Les artistes qu’elle représente viennent d’horizons multiples. Le programme est ainsi riche du dialogue entre les engagements et les pratiques de chacun.

Lore Stessel, Castelie #01, 2021, Émulsion gélatino-argentique sur toile à partir de négatif gélatino-argentique, 100 x 120 cm © Galerie Les filles du calvaire Lore Stessel, Castelie #01, 2021, Émulsion gélatino-argentique sur toile à partir de négatif gélatino-argentique, 100 x 120 cm © Galerie Les filles du calvaire