Vague de Chaos – dernière teuf avant le nouveau monde Panic Room, 23 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 23 octobre 2021

de 19h à 6h

gratuit

La fin d’un monde est proche, les collectifs Toutes & Chaos et Vague de Chaleur s’unissent pour une dernière soirée contre le patriar-capitalisme.

VAGUE DE CHAOS

Réveillez la Greta, Mona ou Starhawk qui sommeille en vous, et venez danser jusqu’au bout de la nuit pour un monde avec plus d’amour et toujours plus de basses !

Toutes&Chaos c’est du son et 9 paires de nichons, sans contrefaçon ! Electro, down-tempo, dark disco, melodic techno, rétro-futurisme, le collectif féminin mélange et genres et ne lésine pas sur le show pour vous en mettre plein les mirettes !

Vague de Chaleur, c’est tout un flot de rythmes et de mélodies entraînantes, par les 3 DJs du collectif.

DeBon’s, laurentayoun et YéKrik apportent chacun leur groove à des sets hauts en chaleur.

Au menu : Disco House Tropical

Panic Room 101 Rue Amelot Paris 75011

8 : Saint-Sébastien – Froissart (45m) 8 : Filles du Calvaire (248m)



Contact :Panic Room 0158309343 info@panicroomparis.com https://www.facebook.com/events/968099897379229

