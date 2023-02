Vagu’A l’Art Messanges Messanges Catégories d’Évènement: Landes

Messanges

>> admirer Jben, un beach artiste renommé, qui réalisera sur la plage nord de Messanges une fresque éphémère,

>> vous promener au cœur d’une exposition des œuvres d’art en lien avec le thème de la journée « la dune, l’océan, la plage et leurs déchets »,

>> participer à des ateliers,

>> vous laisser bercer par la musique ambiante,

Au cœur du printemps des Landes, l'association estanqu'Arts propose ?? Vagu'A l'Art : une journée tournée autour de la plage, la dune, l'océan et leurs déchets.Au programme : du Beach Art, des Œuvres d'Art, des ateliers, de la Musique et même l'estanquet.

* report au 23/04/23 en cas de mauvais temps

+33 6 99 64 38 98

