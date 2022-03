Vagu’A l’Art Messanges, 30 avril 2022, Messanges.

Vagu’A l’Art Messanges

2022-04-30 10:00:00 – 2022-04-30 18:00:00

Messanges Landes Messanges

Le 30 avril prochain*, venez nombreux à Vagu’A l’Art, plage nord de Messanges dans les Landes.

Au cœur du printemps des Landes, l’association estanqu’Arts propose une journée tournée autour de la plage, la dune, l’océan et leurs déchets.

Au programme : du Beach Art, des Œuvres d’Art, des Ateliers, de la Musique et même l’Estanquet

Vous l’aurez compris, le 30 avril* prochain, c’est à la plage nord de Messanges que ça se passe !!!

Venez nombreux …

… admirer Jben, un beach artiste renommé, qui réalisera sur la plage nord de Messanges une fresque éphémère,

… vous promener au cœur d’une exposition des œuvres d’art en lien avec le thème de la journée “la dune, l’océan, la plage et leurs déchets”,

… participer à des ateliers,

… ou, tout simplement … venir nous rencontrer et discuter autour d’un café au cœur du village éphémère.

* report au 1er mai en cas de mauvais temps

Au programme : du Beach Art, des Œuvres d’Art, des Ateliers, de la Musique et même l’Estanquet

* report au 1er mai en cas de mauvais temps

Le 30 avril prochain*, venez nombreux à Vagu’A l’Art, plage nord de Messanges dans les Landes.

Au cœur du printemps des Landes, l’association estanqu’Arts propose une journée tournée autour de la plage, la dune, l’océan et leurs déchets.

Au programme : du Beach Art, des Œuvres d’Art, des Ateliers, de la Musique et même l’Estanquet

Vous l’aurez compris, le 30 avril* prochain, c’est à la plage nord de Messanges que ça se passe !!!

Venez nombreux …

… admirer Jben, un beach artiste renommé, qui réalisera sur la plage nord de Messanges une fresque éphémère,

… vous promener au cœur d’une exposition des œuvres d’art en lien avec le thème de la journée “la dune, l’océan, la plage et leurs déchets”,

… participer à des ateliers,

… ou, tout simplement … venir nous rencontrer et discuter autour d’un café au cœur du village éphémère.

* report au 1er mai en cas de mauvais temps

estanquart

Messanges

dernière mise à jour : 2022-03-07 par OTI LAS