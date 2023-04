CONCERT DE NOËL DE L’UNION MUSICALE VOINRAUDE Place de la Libération Vagney Catégories d’évènement: Vagney

Concert de Noël sous la direction de Rémi Houssemand.. Tout public

Dimanche 2023-12-10 à 15:00:00 ; fin : 2023-12-10 17:00:00. 0 EUR.

Place de la Libération Salle des Fêtes

Vagney 88120 Vosges Grand Est



Christmas concert under the direction of Rémi Houssemand. Concierto de Navidad dirigido por Rémi Houssemand. Weihnachtskonzert unter der Leitung von Rémi Houssemand. Mise à jour le 2023-01-13 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

