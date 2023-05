CONCERT SOIR D’ÉTÉ 20ÈME RENCONTRES MUSICALES EN HAUTES VOSGES Eglise Saint-Lambert, 26 juillet 2023, Vagney.

Ensemble à cordes, le brillant violoncelliste Éric Villeminey du Philarmonia Orchestra de Londres, organisateur des Rencontres Musicales en Hautes Vosges, invite pour nous ses amis musiciens pour deux concerts exceptionnels. Emotion, fascination et virtuosité au rendez-vous !. Tout public

Mercredi 2023-07-26 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-26 22:00:00. 0 EUR.

Eglise Saint-Lambert Place Caritey

Vagney 88120 Vosges Grand Est



The brilliant cellist Eric Villeminey of the Philarmonia Orchestra of London, organizer of the Rencontres Musicales en Hautes Vosges, invites his musician friends for two exceptional concerts. Emotion, fascination and virtuosity are guaranteed!

El brillante violonchelista Éric Villeminey de la Philarmonia Orchestra de Londres, organizador de los Rencontres Musicales en Hautes Vosges, invita a sus amigos músicos a dos conciertos excepcionales. Emoción, fascinación y virtuosismo a raudales

Streicherensemble, der brillante Cellist Eric Villeminey vom Philarmonia Orchestra London, Organisator der Rencontres Musicales en Hautes Vosges, lädt für uns seine Musikerfreunde zu zwei außergewöhnlichen Konzerten ein. Emotionen, Faszination und Virtuosität sind vorprogrammiert!

