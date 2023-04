CONCERT SOIR D’ÉTÉ FESTIVAL MUSICALTA Eglise Saint-Lambert Vagney Catégories d’évènement: Vagney

Vosges

CONCERT SOIR D’ÉTÉ FESTIVAL MUSICALTA Eglise Saint-Lambert, 19 juillet 2023, Vagney. Le Quatuor Yako, violons Ludovic Thilly et Pierre Maestra – alto Sarah Teboul – violoncelle Alban Lebrun.. Tout public

Mercredi 2023-07-19 à 20:23:00 ; fin : 2023-07-19 22:00:00. 0 EUR.

Eglise Saint-Lambert Place Caritey

Vagney 88120 Vosges Grand Est



The Yako Quartet, violins Ludovic Thilly and Pierre Maestra – viola Sarah Teboul – cello Alban Lebrun. Cuarteto Yako, violines Ludovic Thilly y Pierre Maestra – viola Sarah Teboul – violonchelo Alban Lebrun. Das Yako-Quartett, Violinen Ludovic Thilly und Pierre Maestra – Viola Sarah Teboul – Violoncello Alban Lebrun. Mise à jour le 2023-04-20 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

Détails Catégories d’évènement: Vagney, Vosges Autres Lieu Eglise Saint-Lambert Adresse Eglise Saint-Lambert Place Caritey Ville Vagney Departement Vosges Lieu Ville Eglise Saint-Lambert Vagney

Eglise Saint-Lambert Vagney Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vagney/

CONCERT SOIR D’ÉTÉ FESTIVAL MUSICALTA Eglise Saint-Lambert 2023-07-19 was last modified: by CONCERT SOIR D’ÉTÉ FESTIVAL MUSICALTA Eglise Saint-Lambert Eglise Saint-Lambert 19 juillet 2023 Eglise Saint-Lambert Vagney

Vagney Vosges