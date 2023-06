AVENTURIERS EN HERBE Vagney Vagney Vagney Catégories d’Évènement: Vagney

Vosges AVENTURIERS EN HERBE Vagney Vagney, 18 juillet 2023, Vagney. AVENTURIERS EN HERBE 18 – 31 juillet Vagney 935 € Transport au départ de Paris/Ile de France inclus Séjour de 14 jours : du 18 au 31 juillet 2023 Niché dans un splendide écrin de verdure, entre lacs, forêts et montagnes, Le Haut du Tôt, plus haut village des Hautes Vosges domine la vallée de Remiremont. Au programme : ateliers nature, randonnée faune et flore, parcours aventure, tir à l’arc, escalade, piscine, VTC, baignade et jeux d’eau au lac Gérardmer, visite d’une confiserie, visite d’une chèvrerie, activités manuelles… Vagney Vagney Vagney 88120 Vosges Grand Est [{« type »: « email », « value »: « info.colos@tootazimut.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Vagney, Vosges Age min 6 Age max 14

