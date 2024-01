CONCERT D’À CÔTÉ PIANO ET VIOLONCELLE Vagney, dimanche 18 février 2024.

CONCERT D’À CÔTÉ PIANO ET VIOLONCELLE Vagney Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-02-18 17:00:00

fin : 2024-02-18 18:30:00

Sur le thème « Une Traversée dans le Temps » et des compositions allant du début du XXème siècle à nos jours, ce duo au piano Myriam BARBAUX-COHEN et au violoncelle Stann DUGUET, vous fera passer un moment agréable. Ces concerts sont sur réservations et nous vous invitons à la valider sur ce lien HELLOASSO ou en envoyant un chèque à l’adresse de RésoNuances : 3 rue Charles de Gaulle 88530 LE THOLY.Tout public

10 EUR.

34 bis rue d’Ouffet

Vagney 88120 Vosges Grand Est resonuances@gmail.com



L’événement CONCERT D’À CÔTÉ PIANO ET VIOLONCELLE Vagney a été mis à jour le 2024-01-19 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES