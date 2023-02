Vagina rocks : L’amour sous toutes ses formes, fantasmes et sexualités Coco Velten, 25 février 2023, Marseille 1er Arrondissement .

Vagina rocks : L’amour sous toutes ses formes, fantasmes et sexualités

2023-02-25 14:00:00 – 2023-02-25 23:00:00

Vagina Rocks est à l’origine une émission sur Piñata Radio, animée par Vanda Forte, DJ producteur·ice et musicologue originaire du Maroc et intallé·e à Marseille depuis quelques années.



A partir du 25 février, au sein du Coco Velten, VAGINA ROCKS devient aussi une série de rencontres artistiques et culturelles autour de sujets Féministes et Queers, rassemblant des artistes Féministes et Queers.



PROGRAMME



14h : Présentation du projet

14h20 : Projection de film

16h : Débat sur les formes d’amours, fantasmes et sexualités. Vivre une relation charnelle en tant que femmes/queers dans la société contemporaine. Animé par Pauline Ferrera

17h : Poésies électriques 1 par Myria Idha & Norac Lau

17h30 : Poésies électriques 2 par Vanda Forte & Menda

18h Lugal Lanbada

19h Jacky Jeane

20h Shefox

21h Louise Lavi

22h Vulva Vitamina

23h FIN

+ expositions

+ petit stand vente gris-gris

+ à manger avec recettes secrètes de l’artiste culinaire Morgane Sanguedolce

Rencontres artistiques et culturelles autour de sujets et avec des artistes Féministes et Queers.

https://www.facebook.com/events/579037074093611/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

