“Vagarem” trio de musique médiévale

“Vagarem” trio de musique médiévale, 15 juillet 2022, . “Vagarem” trio de musique médiévale

2022-07-15 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-15 22:30:00 22:30:00 Vagarem est un tri passionné par les musiques anciennes.

Avec: Carina Taurer: chant et vielle à roue

Mathieu Rossi chant et cornemuse

Léo Calzetta: chant et percussions dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville