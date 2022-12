Vagalumes Lons-le-Saunier, 8 janvier 2023, Lons-le-Saunier .

Vagalumes

2023-01-08 – 2023-01-08

Vagalumes joue un répertoire inspiré de la musique brésilienne et de la langue portugaise. Les sonorités chaudes du guitariste Paul Gonzalez associées aux percussions subtiles de Vincent Andreae forment l’ensemble sur lequel s’expriment la voix et les compositions de Sylvie Klijn.

Ces compositions émouvantes et intimes, sont inspirées des poèmes de Fernando Pessoa et de Florbela Espanca dont les paroles sont issues. Vagalumes interprète également des chansons du répertoire latin et explore l’univers des pays voisins. Leur musique, souvent joyeuse et parfois triste, apporte un peu de lumière au publique, comme il sied à de vraies lucioles. En ?octobre 2021 ils remportent le prix Coup de Coeur lors du tremplin JazzContreBand.

