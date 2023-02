VAGABUNDO VAGABUNDO LE BAL BLOMET, 29 mars 2023, PARIS.

VAGABUNDO VAGABUNDO LE BAL BLOMET. Un spectacle à la date du 2023-03-29 à 20:00 (2023-03-29 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

Les rythmes et les mélodies fusent, d’où qu’ils viennent : Argentine, Espagne, Cuba, Balkans, Klezmer, Arménie, Latin-jazz et compositions originales… Vagabundo met en lumière le lien entre les musiques d’expression orale et les musiques écrites. Pierre Bluteau Pierre Bluteau

Votre billet est ici

LE BAL BLOMET PARIS 33 rue Blomet Paris

Les rythmes et les mélodies fusent, d’où qu’ils viennent : Argentine, Espagne, Cuba, Balkans, Klezmer, Arménie, Latin-jazz et compositions originales… Vagabundo met en lumière le lien entre les musiques d’expression orale et les musiques écrites.

.24.2 EUR24.2.

Votre billet est ici