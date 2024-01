Vagabundo & Plukced Unplucked LE BAL BLOMET Paris, mercredi 6 mars 2024.

Le mercredi 06 mars 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant Tarif Réduit : 16 EUR

Tarif Normal : 24 EUR

Vagabundo & Plukced Unplucked c’est une rencontre à la lisière de la musique populaire, de la musique improvisée et du répertoire baroque.

Vagabundo & Plukced Unplucked, une rencontre extraordinaire où deux mondes se rejoignent à la lisière de la musique populaire, de la musique improvisée et du répertoire baroque. Le mariage subtil du duo avec Violaine Cochard et Édouard Ferlet (Clavecin et Piano) se combinera à merveille avec la virtuosité des musiciens du groupe Vagabundo, avec Jean Marc Phillips Varjabedian au violon, Olivier Ombredane aux flûtes, Pierre Bluteau à la guitare et Patrick Vassort à la contrebasse.

Un feu d’artifice de timbres et de compositions originales viendra épicer cette soirée exceptionnelle au Bal Blomet.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Paris

