« Vagabondages culturels, archéologie et histoire », sur les chemins de compostelle Saint-Estèphe, 18 juin 2022, Saint-Estèphe.

« Vagabondages culturels, archéologie et histoire », sur les chemins de compostelle Rue du Littoral Le port Saint-Estèphe

2022-06-18 – 2022-06-18 Rue du Littoral Le port

Saint-Estèphe 33180 Saint-Estèphe

L’association des Amis de la chapelle de l’Hôpital de Grayan-et-l’Hôpital organise sa randonnée culturelle entre Saint-Estèphe et l’Hôpital d’Artigues à Pauillac. Cette marche d’environ 10km sera jalonnée d’arrêts durant lesquels Michel Seutin vous fera découvrir les vestiges historiques et vous intitiera à l’archéologie.

Au programme :

9h00 : R.V. sur le parking du hameau d’Artigues près de la grotte et organisation du covoiturage. Départ pour le port de Saint-Estèphe et regroupement sur

l’aire de stationnement, près du restaurant Le Peyrat.

09h30 : départ de la randonnée

Vers 12h30 : repas tiré du sac dans la cour du Château Le Crock (prévoir

éventuellement votre petit siège).

14h00 : départ pour le hameau d’Artigues.

15h45 : arrivée et découverte de la grotte d’Artigues

16h15 : rafraîchissements

16h45-17h : récupération des véhicules et fin de journée.

© F. FATIN

Rue du Littoral Le port Saint-Estèphe

