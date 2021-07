VAE sur les diplômes de l’éducation nationale Visioconférence, 3 septembre 2021-3 septembre 2021, Limoges.

du vendredi 3 septembre au vendredi 17 septembre à Visioconférence

**La VAE, une autre façon d’obtenir un diplôme** L’équipe du DAVA vous conseille et vous accompagne dans votre projet de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). La démarche est ouverte à tous (quels que soient l’âge, la nationalité et le statut), il suffit de justifier d’une **expérience** d’1 an – 1607H – minimum **en rapport direct avec le diplôme visé** en continu ou en discontinu à temps plein ou à temps partiel. Vos activités peuvent être professionnelles et/ou extraprofessionnelles : bénévole, élu, volontaire, sportif de haut niveau… Aucun diplôme n’est exigé pour s’engager en VAE ! La démarche VAE n’est ni une démarche scolaire, ni une reprise d’études. On peut choisir de ne viser que certains blocs de compétences du diplôme. Toute personne souhaitant effectuer une VAE peut bénéficier d’un accompagnement pour l’aider à la constitution de son dossier de validation et se préparer à l’entretien avec le jury. En savoir plus sur le site de DAVA du Ministère de l’éducation nationale [https://francevae.fr/](https://francevae.fr/)

Inscription au webinaire avec une inscription en ligne sur le site de France VAE

Visioconférence Rectorat , 13 rue François Chénieux 87000 Limoges Limoges Les Emailleurs Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T13:00:00 2021-09-03T14:00:00;2021-09-10T13:00:00 2021-09-10T14:00:00;2021-09-17T13:00:00 2021-09-17T14:00:00