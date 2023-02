VADIM VERNAY Barlin LA MANUFACTURE, 10 février 2023, ST QUENTIN.

VADIM VERNAY Barlin LA MANUFACTURE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:00 (2023-02-10 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

LA VILLE DE SAINT-QUENTIN (1-1116371 ; 2-1087609 ; 3-1087610) presente ce concert Artiste inclassable, imprévisible, le musicien amiénois Vadim Vernay revient avec un album inventif. Batteur depuis tout jeune, il commence par faire ses armes dans plusieurs styles musicaux (rock, hip-hop, free-jazz etc…) avant de passer en 1998 à l'électronique. Hang Tight, son nouvel opus, est un bijou autant qu'un ovni, Vadim Vernay reconnu pour sa « French Touch Electro » y propose une musique électronique planante et travaillée, aux confins d'une pop sombre et onirique. On pense parfois à Leonard Cohen ou Nick Cave pour le goût du texte, du storytelling, la voix au premier plan. La musique, elle, regarde aussi bien du côté de Tricky ou Tindersticks : guitares électriques tendues, mélodie lointaine d'un piano, fulgurance électro, caresse de la guitare classique. Bärlin Bärlin, est un trio Lillois, dont le rock doux sans guitare évoque des sonorités hantées. À la limite entre le jazz, le post-punk et la new wave, Bärlin propose un univers aux influences de mythes légendaires et citadines à la fois, aux sonorités païennes oscillant entre lumière et obscurité. Le trio de low-rock aux sonorités jazz, porté par un chant possédé, une basse, une clarinette et une batterie, mêlant différents styles musicaux, ne s'éloigne jamais vraiment de la poésie et de la spiritualité. A partir de 12 ans Réservation PMR :0323623677

LA MANUFACTURE ST QUENTIN 8 RUE PAUL CODOS 2100

A partir de 12 ans

