Trégunc Finistère Animations sportives gratuites pour les 7-11 ans Lundi 11 Avril : Course d’orientation

Mardi 12 Avril : Golf

Jeudi 14 Avril : Cirque/Foot

Animations sportives gratuites pour les 7-11 ans Lundi 11 Avril : Course d'orientation

Mardi 12 Avril : Golf

Jeudi 14 Avril : Cirque/Foot

Vendredi 15 Avril : Olympiades Programme détaillé sur le site internet de la mairie de Trégunc http://www.tregunc.fr/Quoi-de-neuf/Decouverte-multisports-pendant-les-vacances

