Vacra + 1ère partie EMB Sannois Sannois, 13 octobre 2023, Sannois.

Le vendredi 13 octobre 2023

de 20h30 à 22h55

.Tout public. payant

Tarif prévente : 20 euros / Tarif réduit : 18 euros / Tarif Carte EMB Jeune : 16 euros

Une musique empruntant les codes de la chanson, du rap et une voix androgyne s’affranchissant des règles, de l’image et du genre.

Mystérieux, soudain et rempli de promesses. C’est ce qui caractérise le nouveau succès de Vacra. En seulement quelques titres (Plan Séquence, Nunchaku, Mécanique & Tiki Taka) sortis sur les plateformes, sans promotion, le nom de l’artiste a immédiatement suscité l’intérêt du public et l’interrogation. Avec une musique empruntant aux codes de la chanson, du rap, et avec une voix androgyne créant le doute sur son identité, Vacra est le fruit de sa génération. Délivrant une musique qui s’affranchit des règles, de l’image et du genre, il entend composer en toute liberté et sans la moindre concession.

EMB Sannois 2 rue du président G.Pompidou 95110 Sannois

Contact : https://emb-sannois.org/billetterie/ +33139800139 communication@emb-sannois.org https://www.facebook.com/emb.sannois https://www.facebook.com/emb.sannois

DR