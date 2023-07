FÊTE DE VACQUIÈRES Vacquières, 28 juillet 2023, Vacquières.

Vacquières,Hérault

Vous l’attendiez, le voici le programme de la fête de Vacquières !

On compte sur vous et n oubliez pas de réserver pour le repas du samedi soir !!.

2023-07-28 fin : 2023-07-29 . .

Vacquières 34270 Hérault Occitanie



You’ve been waiting for it, here it is, the program for the Vacquières festival!

We’re counting on you, and don’t forget to book for the Saturday evening meal!

Ya está aquí el programa del festival de Vacquières

Contamos con usted y no olvide reservar para la cena del sábado

Sie haben es erwartet, hier ist es, das Programm des Festes von Vacquières!

Wir zählen auf Sie und vergessen Sie nicht, für das Essen am Samstagabend zu reservieren!

Mise à jour le 2023-07-08 par OT DU GRAND PIC ST LOUP