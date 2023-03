Vaches en piste, salon de l’agriculture Rochexpo La Roche-sur-Foron Office de Tourisme de La Roche sur Foron La Roche-sur-Foron Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

2023-03-30 – 2023-04-02

Jamais une manifestation d'élevage de cette ampleur n'a été organisée : près de 700 animaux rassemblés, en grande majorité des vaches laitières de 8 races différentes, mais aussi caprins, bovins, équins…
contact@vachesenpiste.fr https://www.vachesenpiste.fr/
Rochexpo 59 rue des Centaures La Roche-sur-Foron

