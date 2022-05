Vacherie d’vie Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps Catégories d’évènement: Bruère-Allichamps

Cher

Vacherie d’vie Bruère-Allichamps, 21 mai 2022, Bruère-Allichamps. Vacherie d’vie Bruère-Allichamps

2022-05-21 18:30:00 – 2022-05-21

Bruère-Allichamps Cher Spectacle poétique proposé par les Filles de Saint-Pierre autour des textes de Gaston Couté et Jacques Prévert. +33 6 76 98 11 88 https://www.prieure-allichamps.fr/ Spectacle poétique proposé par les Filles de Saint-Pierre autour des textes de Gaston Couté et Jacques Prévert. © Pixabay

Bruère-Allichamps

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Bruère-Allichamps, Cher Autres Lieu Bruère-Allichamps Adresse Ville Bruère-Allichamps lieuville Bruère-Allichamps Departement Cher

Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruere-allichamps/

Vacherie d’vie Bruère-Allichamps 2022-05-21 was last modified: by Vacherie d’vie Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps 21 mai 2022 Bruère-Allichamps cher

Bruère-Allichamps Cher