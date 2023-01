Journée de la femme paysanne Vacherie Blanquefort Catégories d’Évènement: Blanquefort

Gironde

Journée de la femme paysanne Vacherie, 4 mars 2023, Blanquefort. Journée de la femme paysanne Samedi 4 mars, 12h00 Vacherie

Sur inscription

La Ville de Blanquefort vous convie à la journée de la femme paysanne le samedi 4 mars 2023 ! Vacherie la vacherie, blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:agenda21@ville-blanquefort.fr »}] La Ville de Blanquefort vous convie à la journée de la femme paysanne le samedi 4 mars 2023 !

Au programme : De 14h à 18h, 4 visites d’exploitations à vélo gérées ou cogérées par des femmes. Suivi d’un pot avec produits locaux offert à la Vacherie. Dès 10 ans, gratuit, sur inscription par email à agenda21@ville-blanquefort.fr

A 18h, projection du film ‘Femmes de la Terre’ (Femmes de la terre | ALIMENTERRE) suivie d’un débat avec des femmes agricultrices, à la Vacherie. Gratuit, sur inscription par email à agenda21@ville-blanquefort.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T12:00:00+01:00

2023-03-04T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Blanquefort, Gironde Autres Lieu Vacherie Adresse la vacherie, blanquefort Ville Blanquefort lieuville Vacherie Blanquefort Departement Gironde

Vacherie Blanquefort Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blanquefort/

Journée de la femme paysanne Vacherie 2023-03-04 was last modified: by Journée de la femme paysanne Vacherie Vacherie 4 mars 2023 Blanquefort Vacherie Blanquefort

Blanquefort Gironde