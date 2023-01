Week-end Détox – Ville de Blanquefort Vacherie, 20 janvier 2023, Blanquefort.

Sur inscription

Pour bien démarrer cette nouvelle année, la Ville de Blanquefort vous convie à un Weekend DETOX les 20, 21 et 22 Janvier !

Au programme : un éventail d’activités pour le corps et l’esprit sont proposés à la Vacherie, Majolan, Tanaïs et à la piscine.

Pour vous donner quelques exemples : méditation de pleine conscience, Qi gong en extérieur, yoga parent-enfant, médiation artistique, fabrication de tisanes, exploration du mouvement dansé, pilates, aquazen, jeu de l’oie détox… Et plein d’autres activités pour petits et grands à découvrir sur le site de la commune.

Le weekend sera aussi l’occasion d’en savoir plus sur ces trois thématiques lors de conférences-ateliers à 19h à la Vacherie : L’art du souffle, la gestion des émotions et la communication non violente.

Activités et conférences sont gratuites, sur inscription auprès d’agenda21@ville-blanquefort.fr.



