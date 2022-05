Vachement dépaysant ! Les Trois-Pierres, 11 juin 2022, Les Trois-Pierres.

Vachement dépaysant ! Les Trois-Pierres

2022-06-11 11:00:00 11:00:00 – 2022-06-11 17:30:00 17:30:00

Les Trois-Pierres 76430 Les Trois-Pierres

Partez à la rencontre d’agriculteurs passionnés et engagés.

Le week-end des 11 et 12 juin 2022, vous êtes attendu chez des agriculteurs de Réseau des CIVAM normands. Durant deux jours, ces professionnel.les passionné.es et engagé.es en agriculture durable prennent le temps de vous faire vivre et partager leur métier. C’est l’occasion de rencontrer le producteur près de chez vous, de visiter sa ferme, de découvrir ses produits et de lui poser des questions.

Après la visite de la ferme et les dégustations, plusieurs agriculteurs ont souhaité élargir les animations. En fonction des lieux, les visiteurs pourront s’émerveiller devant une pièce de théâtre, danser sur un air de musique, ou participer aux animations des associations partenaires. De quoi faire vagabonder l’esprit loin de chez soi, tout en restant les pieds sur terre…

–> Le Panier des Trois Pierres

Maraichers et producteurs de petits fruits rouges et de pommes en Agriculture Biologique, vous trouverez tous leurs produits ainsi qu’une sélection de produits locaux dans leur magasin à la ferme. Possibilité de cueillir vous-même les petits fruits rouges !

Ouverture uniquement le samedi :

– 11h et 15h30 : visites guidées;

– 15h30-17h30 : Atelier créatif pour petits et grands avec les objets de la nature par le ludokiosque.

L’entrée est gratuite.

Partez à la rencontre d’agriculteurs passionnés et engagés.

Le week-end des 11 et 12 juin 2022, vous êtes attendu chez des agriculteurs de Réseau des CIVAM normands. Durant deux jours, ces professionnel.les passionné.es et engagé.es en agriculture…

https://www.civam-normands.org/index.php/171-vdp/1290-trois-pierres-2022

Partez à la rencontre d’agriculteurs passionnés et engagés.

Le week-end des 11 et 12 juin 2022, vous êtes attendu chez des agriculteurs de Réseau des CIVAM normands. Durant deux jours, ces professionnel.les passionné.es et engagé.es en agriculture durable prennent le temps de vous faire vivre et partager leur métier. C’est l’occasion de rencontrer le producteur près de chez vous, de visiter sa ferme, de découvrir ses produits et de lui poser des questions.

Après la visite de la ferme et les dégustations, plusieurs agriculteurs ont souhaité élargir les animations. En fonction des lieux, les visiteurs pourront s’émerveiller devant une pièce de théâtre, danser sur un air de musique, ou participer aux animations des associations partenaires. De quoi faire vagabonder l’esprit loin de chez soi, tout en restant les pieds sur terre…

–> Le Panier des Trois Pierres

Maraichers et producteurs de petits fruits rouges et de pommes en Agriculture Biologique, vous trouverez tous leurs produits ainsi qu’une sélection de produits locaux dans leur magasin à la ferme. Possibilité de cueillir vous-même les petits fruits rouges !

Ouverture uniquement le samedi :

– 11h et 15h30 : visites guidées;

– 15h30-17h30 : Atelier créatif pour petits et grands avec les objets de la nature par le ludokiosque.

L’entrée est gratuite.

Les Trois-Pierres

dernière mise à jour : 2022-05-24 par