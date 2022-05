Vachement dépaysant – Brémontier-Merval Brémontier-Merval, 11 juin 2022, Brémontier-Merval.

Le week-end des 11 et 12 juin 2022, vous êtes attendu chez des agriculteurs de Réseau des CIVAM normands. Durant deux jours, ces professionnel.les passionné.es et engagé.es en agriculture durable prennent le temps de vous faire vivre et partager leur métier. C’est l’occasion de rencontrer le producteur près de chez vous, de visiter sa ferme, de découvrir ses produits et de lui poser des questions. La dizaine d’agriculteurs de la ferme de Merval travaille intégralement en agriculture biologique. Leur production laitière permet de fabriquer un fromage Neufchâtel AOP au lait cru entier. Grâce à leurs vergers, les producteurs proposent aussi des boissons. A l’occasion de Vachement dépaysant, ouverture le samedi et le dimanche. nPROGRAMME : 14h30 : rdv au château de Merval pour un tour des vergers n15h : visite de la ferme n16h30 : visite de la cidrerie (9 chemin de la vigne 76220 Brémontier-Merval) et dégustation (fromages et produits cidricoles) n17h30 : retour libre (possibilité de voir la traite et achat à la boutique) nà partir de 18h (uniquement le samedi soir) : représentation du trio de guitares Guitario (possibilité de prolonger la soirée avec un repas tiré du sac dans une ambiance conviviale).

cidrerie@educagri.fr +33 2 32 89 96 67

