Avesnes-en-Bray Seine-Maritime Avesnes-en-Bray À l’occasion de l’événement “Vachement dépaysant” la ferme Les Champs de Bray vous ouvre ses portes les 11 et 12 juin prochains.

Au programme, visites, dégustations et spectacles.

À l'occasion de l'événement "Vachement dépaysant" la ferme Les Champs de Bray vous ouvre ses portes les 11 et 12 juin prochains.

Au programme, visites, dégustations et spectacles.

L'association LARBRE sera présente pour une balade ornithologique le dimanche matin dans les pâtures aux abords de la ferme.

+33 2 32 70 19 50 https://www.civam-normands.org/index.php/vous-etes/un-citoyen/171-vdp/1098-vachement-depaysant-12-13-juin-2021

Avesnes-en-Bray

