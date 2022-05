Vachement dépaysant – Avesnes-en-Bray Avesnes-en-Bray, 11 juin 2022, Avesnes-en-Bray.

Le week-end des 11 et 12 juin 2022, vous êtes attendu chez des agriculteurs de Réseau des CIVAM normands. Durant deux jours, ces professionnel. les passionné.es et engagé.es en agriculture durable prennent le temps de vous faire vivre et partager leur métier. C’est l’occasion de rencontrer le producteur près de chez vous, de visiter sa ferme, de découvrir ses produits et de lui poser des questions. Les champs de Bray est une ferme familiale. Depuis leur installation en 2015, Charlène et Thomas cherchent à développer les pratiques respectueuses de l’environnement et des animaux ainsi que la vente en circuits-courts. Pour faire évoluer leur ferme, ils privilégient les moments d’échanges et de partage d’expériences avec le milieu professionnel et les citoyens. Grâce à la création d’un collectif, la ferme compte aujourd’hui 5 ateliers : le lait, la viande, les cultures, les œufs et les légumes. A l’occasion de Vachement Dépaysant, ouverture le samedi et le dimanche. nPROGRAMME : Sur les deux jours : 14h : découverte de l’élevage et promenade dans les pâtures; n15h30 : visite du maraîchage; n17h : participation à la traite; nAprès-midi : vente de produits de la ferme, pièces de viande bovine au détail et légumes, crêpes à base de lait fermier à emporter. Uniquement le dimanche : 9h : balade ornithologique par l’association l’ARBRE; n14h : Concert par le groupe folklorique Calvagnole ». n15h30 : Set de Jazz Manouch.

leschampsdebray@gmail.com +33 6 85 83 55 33

