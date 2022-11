Vache de salon ! Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs Besançon EUR 7 14 Venez assister à ce grand rassemblement qui regroupera vaches Montbéliardes et

chevaux de Trait Comtois ! Rencontrez des professionnels de l’agriculture et de l’élevage et participez à de nombreuses animations en lien avec notre belle région. Au programme :

dégustation de produits locaux, rencontres de producteurs, concours

agricoles, présentations d’animaux, animations ludiques et musicales… +33 3 81 41 08 09 https://www.micropolis.fr/evenement/2022-11/vache-de-salon-10vs22 Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon

