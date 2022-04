Vaccinations : Êtes-vous à jour ? Lieux multiples, 4 avril 2022, Valserhône.

### Le Service Santé Universitaire de l’Université Paris-Saclay lance sa campagne de prévention autour de la vaccination. **VACCINATIONS : ÊTES-VOUS A JOUR ?** Sur votre campus, venez-vous informer, faire vérifier votre carnet de vaccination, prendre conseil auprès de nos médecins et infirmières et si besoin vous faire vacciner ! • Lundi 4/04 – 10h30-16h : CentraleSupélec – Salle VI-009 Bât Eiffel • Mardi 5/04 – 10h30-16h : Orsay vallée – Salle 108 – Bât 338 • Mercredi 6/04 – 10h-14h : Cachan – Péristyle et Infirmerie bâtiment B • Mardi 12/04 – 10h30-16h : UFR Sceaux – Salle Imbert Rappels proposés : DTCP, menigo C, HPV, ROR, covid-19, hépatite B AVEC OU SANS RDV sur DOCTOLIB [[https://www.doctolib.fr/etablissement-de-prevention/gif-sur-yvette/service-de-sante-universitaire-paris-saclay](https://www.doctolib.fr/etablissement-de-prevention/gif-sur-yvette/service-de-sante-universitaire-paris-saclay)]( https://www.doctolib.fr/etablissement-de-prevention/gif-sur-yvette/service-de-sante-universitaire-paris-saclay) Attention : pensez à apporter votre carnet de vaccination ET/OU carnet de santé. **[FAQ] #ONVOUSREPOND !** Vous vous posez des questions sur les vaccins et la vaccination ? Vous vous demandez quels sont les vaccins obligatoires en France ? Vous êtes étudiant en santé et vous souhaitez connaitre les vaccins obligatoires pour votre cursus ? Vous envisagez d’étudier à l’étranger, de partir en stage etc. ? Le SSU vous propose de poser toutes vos questions au Dr Benjamin Wyplosz, responsable du centre de vaccinations internationales du CHU Bicêtre, AP-HP, Université Paris-Saclay, qui prendra le temps de vous répondre en vidéo. Vous pouvez d’ores et déjà déposer vos questions via le lien suivant : [[https://forms.gle/LVt6Wu1zrpdEkLH78](https://forms.gle/LVt6Wu1zrpdEkLH78)](https://forms.gle/LVt6Wu1zrpdEkLH78) **STAND D’INFORMATIONS** * Avec la MGEN. Le 19 avril de 11h30 à 14h au Restaurant Universitaire « Les Cèdres » d’Orsay. Au programme : informations, quiz, jeu-concours… * Avec le CRIPS- IDF : date à venir

