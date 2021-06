Paris Cité des Sciences et de l'Industrie Paris Vaccination : une piqûre de rappel ? Cité des Sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Que se cache-t-il derrière l'aiguille ? Une animation à la carte où le public choisira les thèmes abordés ! Au menu : L'histoire de la vaccination, le fonctionnement de notre système immunitaire, la recherche et le développement d'un vaccin, et bien d'autres sujets ,! **Batiment**: Les expositions-Niveau 1-em7 **Thèmes**: Medecine – sante – sciences cognitives, Sciences de la vie **Activités**: Activités et animations

