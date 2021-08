Blagnac Espace famille Blagnac, Haute-Garonne Vaccination éphémère à l’espace Famille Espace famille Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Vaccination éphémère à l'espace Famille
Espace famille, 19 août 2021, Blagnac.

du jeudi 19 août au samedi 18 septembre à Espace famille

– Première dose : 19 et 20 août de 9h15 à 12h15 et de 13h15 à 16h15 – Seconde dose : 17 et 18 septembre, aux mêmes horaires. Pensez à venir avec votre carte vitale et votre pièce d’identité. Pour faciliter l’accès à la vaccination, une opération de proximité est organisée, sans rendez-vous, à l’espace Famille Espace famille 1 cheminement du four à briques, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

