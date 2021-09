Lille Salle polyvalente de la mairie de quartier de Lille-Sud Lille, Nord Vaccination COVID-19 sans rendez-vous Salle polyvalente de la mairie de quartier de Lille-Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

Le centre de vaccination sans rendez-vous de Lille-Sud propose de nouvelles dates en septembre et octobre, les lundis 13,20 et 27 septembre, ainsi que les lundis 4, 11 et 18 octobre. La vaccination a lieu dans la salle polyvalente de la mairie de quartier de Lille-Sud, 83 rue du Faubourg des Postes.

Entrée libre

