Vacarme(s) Saint-Paulien, 27 janvier 2023, Saint-Paulien . Vacarme(s) Le Chomeil salle de cinéma Saint-Paulien Haute-Loire salle de cinéma Le Chomeil

2023-01-27 20:00:00 20:00:00 – 2023-01-27

salle de cinéma Le Chomeil

Saint-Paulien

Haute-Loire Saint-Paulien EUR 8 8 Théâtre par la Cie la Joie errante

Texte : François Pérache

Mise en scène : Thomas Pouget

Avec : Sylvain Lecomte, Thomas Pouget et Valentin Clerc

En+: Master classe Les élèves et les artistes du département Théâtre, +33 4 71 04 37 35 salle de cinéma Le Chomeil Saint-Paulien

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Saint-Paulien Autres Lieu Saint-Paulien Adresse Saint-Paulien Haute-Loire salle de cinéma Le Chomeil Ville Saint-Paulien lieuville salle de cinéma Le Chomeil Saint-Paulien Departement Haute-Loire

Vacarme(s) Saint-Paulien 2023-01-27 was last modified: by Vacarme(s) Saint-Paulien Saint-Paulien 27 janvier 2023 Haute-Loire Le Chomeil salle de cinéma Saint-Paulien Haute-Loire Saint-Paulien Saint-Paulien, Haute-Loire

Saint-Paulien Haute-Loire