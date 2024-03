Vacances Utopique Gite de la Praz Crotenay, samedi 27 juillet 2024.

Vacances Utopique dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 28 juillet – 10 août Gite de la Praz Tarif : 1070

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-28T00:00:00+02:00 – 2024-07-28T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-10T00:00:00+02:00 – 2024-08-10T23:59:00+02:00

La colo dédiée aux 14-17 ans : rejoignez nous dans nos Vacances Utopiques !

Nous retournons dans le Jura, dans un gîte soigneusement sélectionné – au milieu de la nature, respectant nos valeurs éco-responsables et parfaitement adapté à notre séjour. Au programme : des espaces dédiés à la création, une ludothèque accessible en tout temps, des ressources pour stimuler l’imaginaire, des murder parties et des jeux de rôles qui n’attendent que d’être jouées ! Du matériel artistique, pour dessiner ou peindre, laisser libre cours à la création ! Mais aussi, le plein air, la nature, et l’évasion pour un séjour inoubliable.

Gite de la Praz Crotenay Crotenay 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://toustesencolo.fr »}]

Inclusion Ecologie